AYDIN-DERNEK SOYAN İKİ HIRSIZ BİR HAFTA İÇERİSİNDE YAKALANDI - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir dernek binasından hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile 1 hafta sonra yakalandı.

Nazilli ilçesinde bağlı Turan Mahallesi'ndeki bir derneğe giren iki hırsız, yaklaşık 100 bin TL'lik malzeme çaldı. Olayın ardından polis ekipleri geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Ekipler; 76 saatlik güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin 27 ayrı suç kaydı bulunan E.B. (25) ve 16 ayrı suç kaydı bulunan Y.K. (26) olduğu tespit edildi. Laptop, fotoğraf makinesi, çok sayıda musluk ve lavabo bataryaları ve LCD televizyon gibi 100 bin TL değerindeki eşyaları çalan iki hırsız polis tarafından 1 hafta içerisinde yakalandı. Şüphelilerin çaldığı eşyalar ise bir hurdacı dükkanında bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.