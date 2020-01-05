Aydın develer, incirliova belediyespor yararına güreşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın develer, incirliova belediyespor yararına güreşti - Son Dakika

Aydın develer, incirliova belediyespor yararına güreşti

6 saat önce

Develer, İncirliova Belediyespor yararına güreştiAydın'ın İncirliova ilçesinde 34'üncüsü düzenlenen Deve Güreşi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Develer, İncirliova Belediyespor yararına güreşti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 34'üncüsü düzenlenen Deve Güreşi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. İncirliova Belediyespor Kulübü yararına yapılan güreşleri, 8 ülkeden, davetli 28 yabancı uyruklu konuk da izledi.

İncirliova Belediyesi tarafından 34'üncü bu yıl düzenlenen Deve Güreşi Festivali, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 180 namlı devenin katılımlıyla yapıldı. İstiklal Mahallesi Yaklı Dere kenarındaki arenada yapılan, biletleri 15 liradan satılan güreşlere, ilgi büyük oldu. Güreşler öncesinde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, izleyicileri selamladı. Ardından güreşler başladı. Develer birbiriyle kıyasıya mücadale ederken, sahipleri ve izleyiciler büyük heyecan yaşadı. Kimileri bir yandan da mangal keyfi yaparak güreşleri seyretti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın daveti üzerine Kazakistan ve Sudan ile Akdeniz'de su kaynakları ve gıda sistemleri konularında uluslararası ortak projeleri destekleyecek olan PRIMA Projesi kapsamında Fransa, İtalya, Hırvatistan, Cezayir, Almanya ve İspanya'dan gelen yabancı uyruklu toplam 28 kişi de güreşleri izleyip, bol bol fotoğraf çekti.

Yabancı konukların bir çoğunun ilk kez deve güreşi izlediğine dikkati çeken PRIMA Projesi'nin Türkiye Sorumlusu Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç, Deve sütü projesiyle ilgili ilk toplantımızı İspanya'da yapmıştık. İkinci toplantıyı da Aydın'da yapacağız. Proje Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 7 ülkeden oluşuyor. Bu projeye katılan ülkelerden gelen konuklarımız da güreşleri izledi dedi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da develerin İncirliova Belediyespor Kulübü yararına güreştiğini belirtip, Gelecek yıl, izlemek daha rahat olsun diye, daha geniş bir alanda güreş yeri yapmayı planlıyoruz. Bu seneki güreşleri merhum deveciler Kamil Tuncer ve Salih Kahraman anısına düzenledik diye konuştu.

Aydın develer, incirliova belediyespor yararına güreşti

İncirliova, Akdeniz, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:31 Kaynak: DHA
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