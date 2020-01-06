Aydın develer, incirliova belediyespor yararına güreşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın develer, incirliova belediyespor yararına güreşti - Son Dakika

Aydın develer, incirliova belediyespor yararına güreşti

7 saat önce

AYDIN Develer, İncirliova Belediyespor yararına güreştiDeveler, İncirliova Belediyespor yararına güreştiAydın'ın İncirliova ilçesinde 34'üncüsü düzenlenen Deve Güreşi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

AYDIN Develer, İncirliova Belediyespor yararına güreşti

Develer, İncirliova Belediyespor yararına güreşti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 34'üncüsü düzenlenen Deve Güreşi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. İncirliova Belediyespor Kulübü yararına yapılan güreşleri, 8 ülkeden, davetli 28 yabancı uyruklu konuk da izledi.

İncirliova Belediyesi tarafından 34'üncü bu yıl düzenlenen Deve Güreşi Festivali, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 180 namlı devenin katılımlıyla yapıldı. İstiklal Mahallesi Yaklı Dere kenarındaki arenada yapılan, biletleri 15 liradan satılan güreşlere, ilgi büyük oldu. Güreşler öncesinde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, izleyicileri selamladı. Ardından güreşler başladı. Develer birbiriyle kıyasıya mücadale ederken, sahipleri ve izleyiciler büyük heyecan yaşadı. Kimileri bir yandan da mangal keyfi yaparak güreşleri seyretti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın daveti üzerine Kazakistan ve Sudan ile Akdeniz'de su kaynakları ve gıda sistemleri konularında uluslararası ortak projeleri destekleyecek olan PRIMA Projesi kapsamında Fransa, İtalya, Hırvatistan, Cezayir, Almanya ve İspanya'dan gelen yabancı uyruklu toplam 28 kişi de güreşleri izleyip, bol bol fotoğraf çekti.

Yabancı konukların bir çoğunun ilk kez deve güreşi izlediğine dikkati çeken PRIMA Projesi'nin Türkiye Sorumlusu Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç, Deve sütü projesiyle ilgili ilk toplantımızı İspanya'da yapmıştık. İkinci toplantıyı da Aydın'da yapacağız. Proje Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 7 ülkeden oluşuyor. Bu projeye katılan ülkelerden gelen konuklarımız da güreşleri izledi dedi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da develerin İncirliova Belediyespor Kulübü yararına güreştiğini belirtip, Gelecek yıl, izlemek daha rahat olsun diye, daha geniş bir alanda güreş yeri yapmayı planlıyoruz. Bu seneki güreşleri merhum deveciler Kamil Tuncer ve Salih Kahraman anısına düzenledik diye konuştu.

Aydın develer, incirliova belediyespor yararına güreşti

İncirliova, Akdeniz, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı
Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı

Son Dakika Haberleri
14:20 HALİÇ'TEKİ HAÇ ÇIKARMA TÖRENİNDE SUYA ATLAYAN BİR KİŞİ FENALAŞTI (1) - Son Dakika
14:20 DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika
14:20 Başkent sokakları buz pistine döndü - Son Dakika
14:20 Üsküdar'da denize çamur aktı - Son Dakika
14:20 Başkentte kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
14:07 Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Son Dakika
13:16 Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 14:23:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın develer, incirliova belediyespor yararına güreşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]