Aydın develer malatya ve elazığ'daki depremzedeler için güreşti - Son Dakika

Develer Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için güreşti

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, 120 namlı deve, Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler meydana gelen depremde mağdur olan vatandaşlar için güreştiler.

Kuyucak Belediyesi tarafından geçen 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremle sarsılan Elazığı ve Malatya'daki depremzedeler yararına deve güreşi düzenlendi. Kuyucak Deve Güreşi Arenası'ndaki güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri'nden gelen 120 namlı deve katıldı. Ücretsiz olan güreşleri soğuk havaya rağmen yaklaşık 3 bin kişi izledi. Güreşlerde, develer rakipleri kıyasıya mücadele verirken, sahipleri büyük heyecan yaşadı. Öfkeli develeri ayırmakta zaman zaman sahipleri ve urgancılar zor anlar yaşadı. Güreşleri izlemeye gelen kimileri de traktör römorkları üzerinde piknik yaparak güreşleri izleyerek, keyifli anlar yaşadı.

AK Partili Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Bugün Ege Bölgesinin en büyük deve güreş arenalarından olan Kuyucak Deve Güreş arenasında güreşen develerimizin tüm gelirlerini Malatya ve Elazığ'da meydana gelen deprem felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza göndereceğiz. Bizler bu güreşler ile Türk örf ve adetlerimizi, Yörük kültürümüzü bu arenalarda yaşatmaya çalışıyoruz. Ülkemizin dört bir yanından bu arenalara gelen vatandaşlarımız hem güreşleri izliyorlar hem de birbirleri ile sohbet etme imkanı buluyorlar" dedi.

Güreşler sonunda güreşlerde dereceye giren deve sahiplerine kupaları verildi. Deve güreşleri için komitenin ilçede bulunan iş adamlarından ve esnaflardan toplamış oldukları bağışların depremzedelere gönderileceği belirtildi.