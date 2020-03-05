Aydın devrilen iskeleden düşen dekorasyon ustası yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın devrilen iskeleden düşen dekorasyon ustası yaralandı - Son Dakika

Aydın devrilen iskeleden düşen dekorasyon ustası yaralandı

6 saat önce

Devrilen iskeleden düşen dekorasyon ustası yaralandıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çalıştığı inşaatın üçüncü katından, iskelenin devrilmesi sonucu bir alt katın balkonuna düşen 26 yaşındaki işçi Mehmet Güner, ağır yaralandı.

Devrilen iskeleden düşen dekorasyon ustası yaralandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çalıştığı inşaatın üçüncü katından, iskelenin devrilmesi sonucu bir alt katın balkonuna düşen 26 yaşındaki işçi Mehmet Güner, ağır yaralandı.

Bugün saat 13.00 sıralarında, Yeni Mahalle'deki 7 katlı bir inşaattın üçüncü katında dış cephe dekorasyon işinde çalışan işçilerden Mehmet Güner, iskelenin devrilmesi sonucu bir alt katın balkonuna düştü. Yaklaşık 2.5 metre yükseklikten düşen Güner, yaralandı. Gürültüye koşan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaralı işçiyi inşaattan çıkarıp, ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güner, tedaviye alındı. Güner'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, yaşanan iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın devrilen iskeleden düşen dekorasyon ustası yaralandı

Mehmet Güner, Nazilli, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:24 Kaynak: DHA
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