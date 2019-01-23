Aydın Devrilen İstinat Duvarı 4 Otomobil ile 2 Eve Hasar Verdi
1 saat önce
Devrilen istinat duvarı 4 otomobil ile 2 eve hasar verdiAydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir sitenin istinat duvarı yıkıldı, park halindeki 4 otomobil ile 2 evde hasar meydana geldi.
Devrilen istinat duvarı 4 otomobil ile 2 eve hasar verdi Aydın
'ın Kuşadası
ilçesindeki bir sitenin istinat duvarı yıkıldı, park halindeki 4 otomobil ile 2 evde hasar meydana geldi. Değirmendere
Mahallesi'ndeki Olivia Park Sitesi'nin istinat duvarının yaklaşık 50 metrelik bölümü, bu sabah gürültüyle çöktü. Site içine doğru yıkılan duvar, 4 araçta maddi hasara yol açtı. Ayrıca sitenin iki bloğunun alt katındaki 2 evin camları da kırıldı. Dairelerin boş olması, o anda çevrede kimsenin bulunmaması olası bir facianın yaşanmasını engelledi. Mahalle muhtarı İsmail Atal, hasar gören 4 otomobilden birinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Meteorolojinin yoğun yağış uyarısı yapması üzerine, duvarın devamının da yıkılmaması için iş makineleriyle önlem almak amacıyla çalışma yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:16 Kaynak: DHA
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