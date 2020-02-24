Aydın devrilen saman balyaları altında yaşamını yitiren muhtar toprağa verildi - Son Dakika
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Aydın devrilen saman balyaları altında yaşamını yitiren muhtar toprağa verildi

6 saat önce

Devrilen saman balyaları altında yaşamını yitiren muhtar toprağa verildiAYDIN'ın Nazilli ilçesinin kırsal Hamidiye Mahallesi'nin üzerine saman balyaları devrilmesi sonucu yaşamını yitiren muhtarı 55 yaşındaki Özkan Ergin, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Devrilen saman balyaları altında yaşamını yitiren muhtar toprağa verildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinin kırsal Hamidiye Mahallesi'nin üzerine saman balyaları devrilmesi sonucu yaşamını yitiren muhtarı 55 yaşındaki Özkan Ergin, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Hamidiye Mahallesi'nin 3 dönemdir muhtarlığını yapan Özkan Ergin, dün saat 12.30 sıralarında, büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek için gittiği evine 200 metre mesafedeki hayvan damında yakınları tarafından saman balyaları altında hareketsiz şekilde bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen jandarma ve sağlık ekibi, evli, 3 çocuk babası Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Devrilen saman balyalarının altında kaldığı belirlenen Ergin'in cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Muhtar Ergin için bugün öğlen muhtarlığını yaptığı Hamidiye Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediye Başkan Yardımcıları Mert Öreroğlu ve Kadir Mutlu, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Cihat Öztürk, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Haktan Öztürk, Nazilli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Koçak, Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahsin Kocaman, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ergin'in ailesi ve yakınları vatandaş katıldı. Oğlunun cenazesinde gözyaşlarını tutamayan Halil Ergin'i yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Cenazede konuşan Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık, "Hamidiye Mahallesi Muhtarı Özkan Ergin'in kaybetmenin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah tüm sevenlerine ailesine ve yakınlarına sabırlar versin. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. Kılınan namazın ardından Ergin'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Hamidiye Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Aydın devrilen saman balyaları altında yaşamını yitiren muhtar toprağa verildi

Hamidiye, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:16 Kaynak: DHA
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