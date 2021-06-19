Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

AYDIN'ın Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a yönelik gerçekleştirilen, 3 kişinin tutuklandığı beyzbol sopalı saldırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerinde sopayla işletmeye girenlerin, Atabay'ın oturduğu masaya yönelip, saldırdığı anlar yer alıyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut, 14 Haziran'da Efeler Mahallesi'ndeki restorana akşam yemeğine gitti. Yemeğin ardından kahve içip, avukatıyla sohbet eden Atabay'ın yanına, iddiaya göre, önce 1 kişi gelip, suratına yumruk attı. Bu sırada ellerinde beyzbol sopaları bulunan 4 kişi daha gelip, Başkan Atabay'a saldırdı. Bu sırada Atabay'ı korumak isteyen avukatı Bulut da saldırıda yaralandı. Restoran yetkilisi ve çalışanlarının araya girmesi üzerine saldırganlar kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Başkan Atabay, buradaki ifadesinin ardından kendisi gibi yaralı olan avukatı Bulut ile ilçedeki özel hastaneye gidip, darp raporu aldı. Başı, beli ve sırtına aldığı darbelerle yaralanan Başkan Atabay ile beli ve sırtından yaralanan avukatı Bulut, tedbir amaçlı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, tedavilerini yaptırdı. Başkan Atabay ve avukatı, tedavilerinin ardından Didim Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, ifade verdi, saldırganlardan şikayetçi oldu.

3 TUTUKLAMABaşlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden, belediye tarafından mühürlenen otelin sahibi olduğu belirtilen müteahhit A.O., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 6 şüpheliden müteahhit Ahmet Orak'ın oğlu İhsan Orak, ağabeyi Mahmut Orak ve Yusuf Caner Özbek mahkemece tutuklandı. F.Ö. yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler A.S. ile BD., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.SALDIRI ANI KAMERADA Başkan Atabay ve avukatı Bulut'un darbedilme anının, restoranın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre; önce F.Ö., masaya tek yaklaşıyor. F.Ö.'nün Ahmet Deniz Atabay'a vurmasının ardından bu kez elinde beyzbol sopasıyla Yusuf Caner Özbek yaklaşıyor ve sopayla vurmaya başlıyor. Arkadan gelen Mahmut Orak ve diğerleri de ellerindeki sopalarla Atabay'a vuruyor. Atabay'ın yere düşmesine rağmen sopalarla vurmaya devem eden gruptan bazıları, dışarı kaçarken, Özbek'in sopayı üst üste vurması ve bir ara da tekmeyle Atabay'a vurması görüntülere yansıyor. Sopalarla gelen 6 kişi, daha sonra kaçıyor.