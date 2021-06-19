AYDIN DİDİM BELEDİYE BAŞKANI ATABAY İLE YAKININDAKİLERE SALDIRI ANI KAMERADA - Son Dakika

AYDIN'ın Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a bir restoranda gerçekleştirilen sopalı saldırı anının, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ellerine sopayla işletmeye girenler Atabay'ın oturduğu masaya yönelip saldırıyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut, 14 Haziran'da Efeler Mahallesi'ndeki bir restorana akşam yemeğine gitti. Saat 23.30 sıralarında yemeğin ardından kahve içip, avukatıyla sohbet eden Atabay'ın yanına, iddiaya göre, önce 1 kişi gelip, suratına yumruk attı. Bu sırada ellerinde beysbol sopaları bulunan 4 kişi daha gelip, Başkan Atabay'a saldırdı. Bu sırada Atabay'ı korumak isteyen avukatı Bulut da beysbol sopalı saldırıda yaralandı. Restoran yetkilisi ve çalışanlarının araya girmesi üzerine saldırganlar kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Başkan Atabay, buradaki ifadesinin ardından kendisi gibi yaralı olan avukatı Bulut ile ilçedeki özel hastaneye gidip, darp raporu aldı. Başı, beli ve sırtına aldığı darbelerle yaralanan Başkan Atabay ile beli ve sırtından yaralı olan avukatı Bulut, ardından tedbir amaçlı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, tedavilerini yaptırdı. Başkan Atabay ve avukatı, tedavilerinin ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, ifade verdi, saldırganlardan şikayetçi oldu.

SALDIRIYA 3 TUTUKLAMA

Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden, belediye tarafındah mühürlenen bir otelin sahibi olduğu belirtilen müteahhit A.O. (Ahmet Orak), polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliye sevk edilen diğer 6 şüpheliden müteahhit A.O'nin oğlu İ.O. ağabeyi M.O. ve Y.C.Ö. tutuklandı. F.Ö. yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler A.S. ile BD., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'un darp edilme anının restoranın güvenlik kamerası kayıtları ortayla çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünde önce F.Ö. masaya tek başına yaklaşıyor. Başkan Atabay'a vurmasının ardından elinde beyzbol sopasıyla Y.C.Ö. yaklaşıyor ve sopayla vurmaya başlıyor. Arkadan gelen M.O. ve diğerleri de ellerindeki sopalarla Atabay'a vuruyor. Atabay yere düşmesine rağmen sopalarla vurmaya devem eden gruptan bazıları dışarıya kaçarken, Y.C..Ö'nün sopayı üst üste vurması ve bir arada tekmeyle Başkan Atabay'a vurduğu görüntülere yansıdı. Sopalarla gelen 6 kişi daha sonra hızla oradan uzaklaştı.