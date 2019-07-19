AYDIN DİDİM'DE DEMET AKALIN COŞKUSU

AYDIN'ın Didim
ilçesinde sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın
, tatilcilere keyifli bir gece yaşattı.
Didim'de sevenleriyle buluşan pop müziğin ünlü isimlerinden Demet Akalın, performansıyla göz doldurdu. Altınkum
Yalı Caddesi'nde bulunan bir gece kulübünde sahneye çıkan Akalın, sahne kıyafeti olarak siyah puantiyeli elbise tercih etti. 'Esiyor' adlı yeni şarkısı ile konsere başlayan Akalın, hem eğlendi hem eğlendirdi. Eski ve yeni albümünden parçalar seslendiren Akalın, gece boyunca hareketli şarkılarla hayranlarını coşturdu. Akalın'ın dansçıları da beyaz elbiselerle sahne performansına renk kattı. İlginin oldukça yoğun olduğu konserde kalabalığı gören Akalın, Didim'de sahne almaktan mutlu olduğunu söyledi. Demet Akalın, düet yaptığı, rapçi Ben Fero'nun 'Demet Akalın' şarkısını da seslendirdi. Kendine dansçıların da eşlik ettiği Akalın, 'Napıyorsan yap', 'Canıma da değsin', 'Gölge', 'Hayalet', 'Evli, mutlu, çocuklu', 'Koltuk' ve 'Çalkala' adlı şarkılarla devam ettiği konserinde, hayranları ve tatilcilere güzel bir gece yaşattı.