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AYDIN Didim'de İngilizler, UEFA Süper Kupa heyecanını yaşadı

41 dakika önce

Didim'de İngilizler, UEFA Süper Kupa heyecanını yaşadıAydın'ın Didim ilçesinde tatil için bulunan İngiliz turistler, 2019 UEFA Süper Kupa'da iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea karşılaşmasını heyecanla izledi.

Didim'de İngilizler, UEFA Süper Kupa heyecanını yaşadı
Aydın'ın Didim ilçesinde tatil için bulunan İngiliz turistler, 2019 UEFA Süper Kupa'da iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea karşılaşmasını heyecanla izledi.
2019 UEFA Süper Kupa'da normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 sona eren karşılaşmada Liverpool, penaltılar sonucunda Chelsea'yi 5-4 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Didim'de tatil yapan İngiliz turistler, UEFA Süper Kupa maçında İstanbul'da karşı karşıya gelen iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea arasındaki maçı ilgiyle izledi. İstanbul'daki tarihi gecede, geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi'nin sahibi Chelsea, karşı karşıya gelirken, karşılaşma turistik ilçelerde de ilgi gördü. Didim'deki Yalı Caddesi'nde maç yayını yapılan barları dolduran İngiliz taraftarlar, Avrupa futbolunun bu önemli gecesinde karşılaşmayı izledi. Çocuklarıyla birlikte maçı izlemeye gelen İngilizler, karşılaşma boyunca yerlerinde duramadı.
Süper Kupa, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:46 Kaynak: DHA
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