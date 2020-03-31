AYDIN Dilek Yarımadası Milli Parkı kapılarını kapattı - Son Dakika

Dilek Yarımadası Milli Parkı kapılarını kapattı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak ziyaretçi kabulüne kapatıldı.

Ege Bölgesi'nin gözde turizm kenti Kuşadası'nda sahip olduğu eşsiz doğal güzelliğiyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Dilek Yarımadası Milli Parkı, koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında kapılarını ziyaretçilerine kapattı. Gün boyunca Milli Park'ın girişinde nöbet tutan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, gelen ziyaretçileri bilgilendirerek araçları geri çevirdi. Kuşadası'na 28 kilometre uzaklıkta yer alan ve 17 kilometrelik sahil şeridine sahip tabiat harikası parkta kapalı kalacağı süre boyunca Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

'ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ'

Türkiye'deki turizm merkezlerinin zor bir süreçten geçtiğini belirten Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 pandemisi ile ilgili olan talimatları, Aydın Valimiz Yavuz Selim Köşger'in kararı ve ziyaretçilerimizin sağlığı için Milli Park geçici süreyle kapatıldı. Bu süreçte 'Evde Kal, Sağlıklı Kal' çağrısına özellikle uymamız gerekiyor. Bizler yerli ve yabancı turistlere daha kaliteli ve güvenli hizmet sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.