AYDIN DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI'NDA ALAGEYİK SAYISI 10 YILDA 2.5 KAT ARTTI - Son Dakika

AYDIN DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI'NDA ALAGEYİK SAYISI 10 YILDA 2.5 KAT ARTTI

08.04.2021 19:26

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün yaptığı foto kapan çalışmasında anavatanı Türkiye olan alageyikler, doğal ortamında görüntülendi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün yaptığı foto kapan çalışmasında anavatanı Türkiye olan alageyikler, doğal ortamında görüntülendi. Foto kapan verilerine göre yapılan sayımda ise 10 yıl önce 20 olan alageyik sayısının 51 civarına ulaştığı belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda, foto kapan çalışması yaptı. Çalışma kapsamında Milli Park'ın vatandaşların girişine kapalı olan 4 hektarlık kısmına görevliler tarafından foto kapanlar yerleştirildi. Bahar ayının gelmesiyle birlikte yeşeren taze otlarla beslenmek için alçak kesimlere inen alageyikler, foto kapanlar ile doğal ortamında görüntülendi. Görüntülerde, nesli tehlike altında olan alageyiklerin bir süre beslenip daha sonra boynuzlarını tokuşturdukları görüldü. Foto kapan verilerine göre yapılan sayımda ise 2011 yılında 20 olan alageyik sayısının 51 civarına ulaştığı tespit edildi.

'MUTLULUK VERİCİ'

Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Aşık, "Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndan 2011 yılında alınan 20 alageyik, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda doğal ortama salınmıştı. Foto kapan görüntülerinde yeni yavruların da dünyaya geldiğini görüyoruz. Nesli tehlike altında olan alageyik sayısının Kuşadası'nda yıllar geçtikçe artması bizim için mutluluk verici" diye konuştu.

AYDIN DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI'NDA ALAGEYİK SAYISI 10 YILDA 2.5 KAT ARTTI
AYDIN DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI'NDA ALAGEYİK SAYISI 10 YILDA 2.5 KAT ARTTI
AYDIN DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI'NDA ALAGEYİK SAYISI 10 YILDA 2.5 KAT ARTTI
AYDIN DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI'NDA ALAGEYİK SAYISI 10 YILDA 2.5 KAT ARTTI

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kuşadası, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI'NDA ALAGEYİK SAYISI 10 YILDA 2.5 KAT ARTTI - Son Dakika


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