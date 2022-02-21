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Aydın DKMP kaçak avcılara göz açtırmıyor - Son Dakika

Aydın DKMP kaçak avcılara göz açtırmıyor

21.02.2022 09:37
Aydın DKMP kaçak avcılara göz açtırmıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri kar altında kalan yüksek rakımlı bölgelerde yemleme çalışması gerçekleştirildi, Kara Avcılığı Kanunu'na aykırılıkları tespit edilen 5 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri kar altında kalan yüksek rakımlı bölgelerde yemleme çalışması gerçekleştirildi, Kara Avcılığı Kanunu'na aykırılıkları tespit edilen 5 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

DKMP Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bir yandan kaçak avlanan avcılara göz açtırmayan ekipler, bir yandan da yaban hayatının korunması için çaba gösteriyor. Çalışmalar kapsamında DKMP Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada 117 avcı denetlendi. Denetlenen avcılardan, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırılıkları tespit edilen 5 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Ayrıca, kar altında bulunan yüksek rakımlı bölgelerde, yaban hayvanlarına yönelik 450 kilogram besi yemi ve 750 kilogram pazar artığı ile yemleme çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan duyarlı vatandaşlardan yaralı halde teslim alınan; üç şahin ve bir atmacanın tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlandı. - AYDIN

Aydın DKMP kaçak avcılara göz açtırmıyor
Aydın DKMP kaçak avcılara göz açtırmıyor
Aydın DKMP kaçak avcılara göz açtırmıyor

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aydın, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın DKMP kaçak avcılara göz açtırmıyor - Son Dakika


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