Aydın doğal ürün arayan bu sokağa koşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın doğal ürün arayan bu sokağa koşuyor - Son Dakika

Aydın doğal ürün arayan bu sokağa koşuyor

6 saat önce

Doğal ürün arayan bu sokağa koşuyorAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde haftada bir gün kurulan ve tamamen organik ürünlerin satıldığı 'Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı' yoğun ilgi görüyor.

Doğal ürün arayan bu sokağa koşuyor

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde haftada bir gün kurulan ve tamamen organik ürünlerin satıldığı 'Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı' yoğun ilgi görüyor.

Kuşadası Belediyesi'nin yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturmak amacıyla faaliyete soktuğu Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı halkın ilgisini çekmeye devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak'ta faaliyete giren pazarda Kirazlı, Caferli, Çınar ve Soğucaklı köylülerin ürettiği tamamı organik ve ev yapımı olan ürünler Kuşadalıların beğenisine sunuluyor. El açması gözleme ve bazlamanın da pişirildiği sokağa alışveriş yapmaya gelenler için Aydın'ın ünlü lezzeti keşkek de özel olarak dövülüp taze bir halde satışa sunuluyor. Ege'ye özgü otlar olan şevketi bostan, arapsaçı, sarmaşık ve ebegümecinin de tezgahları süslediği Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'nda doğal yollardan üretimi yapılan yumurta ve bal gibi hayvansal gıdaları da bulmak mümkün. Pazarda esnaflık yapan Cemal Dayı (60), Kuşadası Belediyesi'nin kendilerine önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Bu imkan sayesinde uzun uğraşlar sonucu elde ettiğimiz ürünlerimizi halkla buluşturabiliyoruz" dedi. Her hafta düzenli olarak sokağı ziyaret ettiğini ifade eden emekli bankacı Nawal Karaer ise "Ben bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra Kuşadası'na yerleştim. Şimdilik aradığım her ürünü burada bulamıyorum. Yine de böyle bir hizmetin belediye tarafından vatandaşlara sunulması çok güzel" dedi.

Aydın doğal ürün arayan bu sokağa koşuyor

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Buket Aydın, parmağından hiç çıkarmadığı yüzükleri hakkında konuştu
Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı Türkiye'nin konuştuğu simitçi çocuğa cep telefonu hediye edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 18:04:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın doğal ürün arayan bu sokağa koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]