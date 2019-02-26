Son Dakika Haberleri: Aydın Doğan Sanık Sıfatıyla İfade Verdi

Aydın Doğan Sanık Sıfatıyla İfade Verdi

17 dakika önce

Yargıtay'ın bozma kararının ardından 'Sermaye piyasası kanununa muhalefet' suçundan yeniden yargılanmasına başlanan Aydın Doğan, mahkemede ifade verdi.

Aydın Doğan Sanık Sıfatıyla İfade Verdi, System.String[]
Yargıtay'ın bozma kararının ardından 'Sermaye piyasası kanununa muhalefet' suçundan yeniden yargılanmasına başlanan Aydın Doğan, mahkemede ifade verdi. Doğan, "Bana göre bu dava başından yanlış açılmıştır. İtibarım zedelendi" dedi.

İstanbul 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Aydın Doğan ve avukatları katıldı. Diğer sanıklar Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu ile şikayetçi SPK'yı avukatları temsil etti. Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nin bozma kararı okunduktan sonra söz alan Aydın Doğan, "Bana göre bu dava başından yanlış açılmıştır. Hukuka aykırı bir şey yoktur. Ameliyat olmuştum. Mahkemeye rapor göndermiştim. Ancak önceki hakim hakkımda zorla getirme kararı çıkarmıştır. Bu konu basında yer aldı ve itibarım zedelendi" diye konuştu. Sanık Aydın Doğan'ın ifadesinin ardından savunma yapan sanık avukatları ise müvekkillerinin duruşmadan vareste tutulmasını talep etti. Katılan Sermaye Piyasası Kurumu avukatları ise eksikliklerin giderilmesini talep etti. Tarafların dinlenilmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Aydın Doğan'ın davet edildiğinde gelmesi kaydıyla duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Doğan Gazetecilik yöneticilerinin gazete kağıdı ve baskı malzemeleri ithalatı işlemlerini yurt dışındaki şirketleri aracılığıyla yaparak 'sermaye piyasası kanununa' muhalefet ettiği gerekçesiyle yargılanmasına başlanmıştı. Yargılama sanıklar Aydın Doğan, kızı Vasfiye Hanzade Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temur'un beraatıyla sonuçlanmıştı. Mahkemenin verdiği beraat kararını Yargıtay 7. Ceza Dairesi bozmuş, ancak mahkeme bozma kararına direnmişti. Yargıtay 19. Ceza Dairesi'ne gönderilen dosyanın incelenmesinin ardından, beraat kararı tekrar bozulmuş ve dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:21 Kaynak: İHA

Aydın Doğan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşi Bir Erkekle Sarmaş Dolaş Görüntülenen Emre Aşık Sessizliğini Bozdu Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Trans Bireyle Fuhuş Pazarlığında Cinayette 'Haksız Tahrik' İndirimi Son Dakika! Benzine İndirim Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 16:38:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Doğan Sanık Sıfatıyla İfade Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]