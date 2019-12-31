Aydın-drone destekli operasyon 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Drone destekli operasyon 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin kaçak akaryakıt imal edildiği belirlenen iki depoya düzenlediği operasyonda, 45 bin 500 litre karışımlı yakıt ele geçirildi.

Havadan drone ile de desteklenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt imalatı ve satışına yönelik olarak dün (pazartesi)

Efeler ilçesindeki 2 ayrı depoya eş zamanlı operasyon düzenledi. Drone destekli operasyonda toplam 45 bin 500 litre karışımlı akaryakıt, akaryakıt imalatında kullanılan 1 adet 15 bin litre kapasiteli 'Reaktör' adı verilen ısıtma ve ayrıştırma sistemi olarak kullanılan metal tank, 1 adet dört ayaklı alt kısmında vana bulunan yakıt işlemede kullanılan su tankı, 1 su soğutma kulesi ve havuzu, 2 pompa, 2 dinamo ve 13-14 metre uzunluğunda 2 plastik hortum ele geçirildi.

Ayrıca, kaçak akaryakıt imalatı yapılan depo yapılan armada 1'i 7 bin litre, 27'si 1000 litre, 1'i 15 bin litre kapasiteli, 4'ü 7 bin 500 litre, 1'i 1500 litre kapasiteli metal ve plastik tank, 4'ü 60 litre, 3'ü 30 litre kapasiteli toplam 7 plastik bidon, 200 litrelik bir varil bulundu. Operasyonda kaçak akaryakıt imalatı ve satışı yaptıkları belirlenen M.A., K.G., A.T., N.N., M.Ç., M.B. ve S.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.