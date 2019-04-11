Son Dakika Haberleri: Aydın, Düdüklü Gecelere Geri Dönecek

Aydın, Düdüklü Gecelere Geri Dönecek

1 saat önce

Aydın'da yaklaşık 2 ay önce yeniden göreve başlayan mahalle bekçileri şehirde mala karşı işlenen suçları ciddi oranda düşürdü.

Aydın, Düdüklü Gecelere Geri Dönecek, System.String[]
Aydın'da yaklaşık 2 ay önce yeniden göreve başlayan mahalle bekçileri şehirde mala karşı işlenen suçları ciddi oranda düşürdü. Vatandaşlar tarafından da oldukça benimsenen bekçilik sisteminde, yıllar öncesinde olduğu gibi düdük sistemine geri dönüleceği belirtildi.

Aydın Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Aydın'da ilk etapta göreve başlayan 158 bekçinin sayısını arttıracaklarını belirterek, bekçilerin nostaljik etkisinin yanında mala karşı işlenen suçlarda ciddi oranda düşüş sağlandığını belirtti. Belli bir yaşın üzerindeki herkesin hatırladığı, gecenin ıssızlığını bozup, vatandaşa güven veren bekçilerdeki düdük uygulamasının yeniden başlayacağını belirten İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, düdüğün çıkardığı sesin de çeşitli anlamlarının olduğunu belirtti.

"Asayiş berkemal" nağmesi çıkacak

Eskiden şehirlerde geceleri sokakların bekçilere emanet olduğunu ve bekçilerin de görev sorumluluk alanlarındaki tüm noktaları en iyi şekilde bilen kişilerden oluştuğunu belirten Emniyet Müdürü Baştuğ, "Düdük çalmanın ve düdüğün çıkardığı sesin de çeşitli anlamları var. Nağmesine göre, 'Asayiş berkemal, tehlike var, biz buradayız' gibi anlamlar taşıyan düdük sesi bundan sonra Aydın'da duyulacak. Hedefimiz Anayasaya bağlı, halkın huzur ve güvenini her şeyin üstünde tutan teşkilatımızın fedakar çalışanları ile daha huzurlu bir Aydın" diye konuştu.

Geçtiğimiz ay göreve başlayan bekçilerin hepsinin ciddi bir eğitimden geçtiğini ve yaklaşık yüzde 40'nın yüksekokul mezunu olduğunu belirten Aydın Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, bekçilerden hem halkın hem de teşkilatın memnun olduğunu kaydetti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:25 Kaynak: İHA
Aydın, Güncel
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