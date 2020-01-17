Aydın Eczacı Odası ve Akademiden arasında işbirliği protokolü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın Eczacı Odası ve Akademiden arasında işbirliği protokolü - Son Dakika

Aydın Eczacı Odası ve Akademiden arasında işbirliği protokolü

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Akademiden Sanat Merkezi ile 21. Bölge Aydın Eczacı Odası arasında imzalanan protokolle, eczacılar indirimli hizmet alabilecek.

Aydın Eczacı Odası ve Akademiden arasında işbirliği protokolü, System.String[]

AYDIN (İHA) – Akademiden Sanat Merkezi ile 21. Bölge Aydın Eczacı Odası arasında imzalanan protokolle, eczacılar indirimli hizmet alabilecek.


21. Bölge Aydın Eczacı Odası ve Akademiden Sanat Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Akademiden Sanat Merkezi kurucularından Tuncay Er ile Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan arasında imzalanan protokol sayesinde Aydın Eczacı Odası'nın üyeleri Akademiden Sanat ve bünyesinde faaliyet gösteren Aydın MEM Psikoloji ve Pedagoji Programları kapsamında çeşitli indirimlerden yararlanabilecek. - AYDIN

Milli Eğitim Müdürlüğü, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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