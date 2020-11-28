Aydın Efeler'de Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri en yoğun günlerden birini yaşadı - Son Dakika

Aydın Efeler'de Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri en yoğun günlerden birini yaşadı

28.11.2020 11:28
Aydın Efeler'de Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri en yoğun günlerden birini yaşadı, System.String[]

Aydın efeler ilçesinde, mezarlık ve gasilhaneler tarihinin en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Aydın efeler ilçesinde, mezarlık ve gasilhaneler tarihinin en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sadece efeler ilçesinde son 24 saatte 20 kişi hayatını kaybederken, ilçede 27 Kasım 2020 tarihi 'en çok ölümlü gün' olarak kayıtlara geçti. Efeler Belediyesi Sağlık ve Mezarlıklar Müdürü Dr. Eralp Atay, ilk defa bir günde 20 kişinin Efeler'de toprağa verildiğini belirterek "Maalesef ölenlerin yarısı Korona virüsten dolayı hayatını kaybetmiş. Lütfen herkes Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate alsın" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de Mart ayından bu yana etkisini gösteren Korona virüsün en hızlı yayıldığı illerden biri olan Aydın'da Sağlık Bakanlığı görevlileri ve sağlıkçıların uyarılarına sıkı sıkı uyulması istendi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün yanı sıra yerel yönetimler Korona virüs ile mücadele programını yoğunlaştırdı.

Korona virüsün görülmeye başladığı günden bu yana Aydın'da yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiğini Korona virüs nedeniyle gerçekleşen ölümlerin yüzde 65'inin içinde bulunduğumuz Kasım ayında yaşandığını belirten Efeler Belediyesi Sağlık ve Mezarlıklar Müdürü Dr. Eralp Atay, "Sadece 27 Kasım günü ilçede hayatını kaybeden 20 kişiden 10'u Korona virüs nedeniyle toprağa verildi. Ekiplerimizce tutulan kayıtlara göre; Mart ayından Eylül ayı sonuna kadar Korona virüs nedeniyle ilçemizde toprağa verdiğimiz kişi sayısı 24 iken bu sayı Ekim ayında 10 kişiye Kasım ayının ilk 27 gününde ise 65'e yükseldi. 27 Kasım günü ilçemizde 20 kişi hayatını kaybedip toprağa verildi. Bunun da yarısı Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş. Lütfen herkes uyarıları dikkate alsın. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyalım. Sorun ve sıkıntı her geçen gün büyüyor. Daha fazla dikkat" diyerek herkesin Korona virüsü ciddiye almasını istedi. - AYDIN

Aydın Efeler'de Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri en yoğun günlerden birini yaşadı
Aydın Efeler'de Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri en yoğun günlerden birini yaşadı
Aydın Efeler'de Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri en yoğun günlerden birini yaşadı
Aydın Efeler'de Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri en yoğun günlerden birini yaşadı

Koronavirüs, Efeler, Kasım, Aydın, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Aydın Efeler'de Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri en yoğun günlerden birini yaşadı - Son Dakika


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