Aydın efeleri kurutuluş gününü coşkuyla kutladı

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşun 97'ncı yıl dönümü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle coşkuyla kutlandı.



Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci dönümü, Atatürk Kent Meydanı'nda yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Üç pare top atışıyla başlayan tören, şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Başkan Çerçioğlu, göndere Türk Bayrağı'nı çeken Efelere hediyeler verirken, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve diğer protokol üyeleri de çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporcu ve öğrencilere ödüllerini takdim etti. Etkinlikler kapsamında düzenlenen bando takımı dinletisi ve yöresel halk oyunları katılımcılardan büyük ilgi gördü.



"Aydınlılar büyük bir destan yazmıştır"



Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kurtuluş Savaşı'nın mücadele ateşinin Efeler Diyarı Aydın'dan yakıldığını belirterek, "Efeler Diyarı Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü kutlu olsun. 7 Eylül 'Yas İstiklal ya ölüm' diyen atalarımızın bizlerin bu topraklarda bağımsız şekilde yaşayabilmesi için ölümü göze aldıkları gündür. Her zaman esarete karşı bağımsızlığı için mücadele eden biz Aydınlılar, kadını erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla büyük bir destan yazmıştır. Kurtuluş mücadelesinin kıvılcımının yakıldığı Aydın 2 kez işgal edilip düşmanları püskürten tek şehirdir. Aydın halkı olarak Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Albay Şefik, Yüzbaşı Ahmet, Asaf Gökbel ve Çete Ayşe gibi vatanseverlerin öncülüğünde tüm yurda dalga dalga yayılan direnişin 97'nci yıldönümünü her yıl olduğu gibi bu yıl da onurla, gururla kutluyoruz. Kurtuluş mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır' sözünün gereğini yapan Aydın halkı kanıyla, canıyla kurtararak Aydın'ı Cumhuriyetin kalesi haline getirmiştir. Biz Aydınlılar, her zaman Cumhuriyetin neferi olmaya devam edeceğiz. Bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek yaşatacağız" diye konuştu.



Tören Abide Meydanı'nda bulunan kurutuluş mücadelesinin simgesi 7 Eylül Şehitler Abidesi'ne Vali Yardımcısı Hulusi Arat, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başkan Çerçioğlu ile protokol üyeleri tarafından karanfil sunulmasıyla sona erdi. - AYDIN