AYDIN EGE'DEKİ YAZLIK EVLERDE TALEP ARTIŞI - Son Dakika

KORONAVİRÜS yüzünden kapalı alanlardan bunalan Egeliler, havaların ısınmasını da etkisiyle yazlık evlere ilgi gösterdi. Çeşme, Marmaris ve Kuşadası gibi turistik yerler başta sahil kentlerinde yazlıkların satışı ve kiralanmasında yüzde12 artış yaşandı.

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs sonrası sosyal izolasyon gereği vatandaşlar eve kapandı. Yaz mevsiminin gelmesiyle kapalı alanlardan oldukça bunalan Egeliler, hayatın normalleşme sürecinin başladığı bu dönemde yazlık evlere ilgi gösterdi. İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme, Muğla Marmaris ve Aydın'ın Kuşadası ilçeleri başta olmak üzere Ege'nin cennet kıyıları öne çıktı. Yazlık evlerin satışı bu dönemde yüzde 12 oranında arttı.

Gayrimenkul danışmanı evli ve 2 çocuk babası Zafer Nerez (44), "Geçmiş dönemlere göre artış var. Koronavirüs nedeniyle turistik tesislere talep zayıfladı. Vatandaşlar, daha izole olmuş evleri tercih ediyorlar. Çeşme, Kuşadası ve Bodrum gibi daha izole alanları tercih ediyorlar. Müşterilerin isteklerini gözlemlediğimiz zaman, bu yerlere daha çok talep ettiğimizi gördük. Satışlarda bir önceki döneme göre yüzde 12 oranında artış var. Bu taleplerin süreceğini düşünüyoruz" dedi.

'İZOLE BİR YAŞAM İSTİYORLAR'

Ege Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda da, koronavirüs salgını yazlıklara ilgiyi arttırdı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kentteki emlak sektörü hareketlenirken, insanların artık daha izole bir yaşam sürmek istemesi tercihlerinin de değişmesine neden oldu. Özellikle ilçeye yaz aylarında gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler artık hem satın almak hem de kiralamak için içerisinde havuzu olan, evleri tercih etmeye başladı. Satışların en yoğun olduğu bölgelerin başında ise yazlıkçıların yoğun olarak yaşadığı Sahil Siteleri, Kadınlar Denizi ile Davutlar Mahallesi geliyor. Kuşadası'nda müstakil ev satışlarının geçen yıla göre yüzde 30 oranında arttığını belirten emlak danışmanı 47 yaşındaki Atakan Altaş, "İlerleyen günlerde bu rakamın daha yukarılara çıkacağını düşünüyoruz. Burası özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olan bir turizm ilçesi. Pandemi sürecinden önce müşterilerimiz daha çok apartman dairelerini kiralamayı veya satın almayı tercih ediyorlardı. Ancak artık bu eğilimleri değişti. Çünkü daha izole bir ortamda içerisinde havuzu olan villa tipi müstakil evlerde yaşamak istiyorlar" diye konuştu.