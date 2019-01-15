Son Dakika Haberleri: Aydın Ege Denizi'de Kaçak Göçmen Botu Battı, 1 Çocuk Öldü-1

Aydın Ege Denizi'de Kaçak Göçmen Botu Battı, 1 Çocuk Öldü-1

43 dakika önce

Aydın Ege Denizi'de kaçak göçmen botu battı, 1 çocuk öldü-1 (AKTUEL)(Tür: Yurt)

Aydın Ege Denizi'de Kaçak Göçmen Botu Battı, 1 Çocuk Öldü-1, System.String[]
Aydın Ege Denizi'de kaçak göçmen botu battı, 1 çocuk öldü-1 (AKTUEL)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:35 Kaynak: DHA

Aydın, Ege Denizi, Güncel
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