Aydın Ege Denizi'de Kaçak Göçmen Botu Battı, 1 Çocuk Öldü-1
43 dakika önce
Aydın Ege Denizi'de kaçak göçmen botu battı, 1 çocuk öldü-1 (AKTUEL)(Tür: Yurt)
Aydın Ege Denizi
'de kaçak göçmen botu battı, 1 çocuk öldü-1 (AKTUEL)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:35 Kaynak: DHA
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