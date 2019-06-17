Son Dakika Haberleri: Aydın: "Ekonomi Değer Kredisi Paketi 25 milyar TL büyüklüğünde.
Son Dakika Ekonomi Haber

Aydın: "Ekonomi Değer Kredisi Paketi 25 milyar TL büyüklüğünde.

1 saat önce

Aydın: "Ekonomi Değer Kredisi Paketi 25 milyar TL büyüklüğünde.

Aydın:
Aydın: "Ekonomi Değer Kredisi Paketi 25 milyar TL büyüklüğünde. KOBİ'lerimize 20 milyon TL'ye, KOBİ dışı firmalara 50 milyon TL'ye kadar kredi kullandırabileceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:44 Kaynak: AA
Aydın, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son durum Bomba iddia: Zerrin Özer'in dün akşam evlendiği Murat Akınca, 3 kadını dolandırdı Eski sevgilisine çıplak fotoğrafları ile şantaj yapan sanığa 3 yıl hapis Mayıs'ta bütçe 12,1 milyar lira açık verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 15:50:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın: "Ekonomi Değer Kredisi Paketi 25 milyar TL büyüklüğünde.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]