Aydın: "Ekonomi Değer Kredisi Paketi 25 milyar TL büyüklüğünde.
1 saat önce
Aydın: "Ekonomi Değer Kredisi Paketi 25 milyar TL büyüklüğünde.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:44 Kaynak: AA
: "Ekonomi
Değer Kredisi Paketi 25 milyar TL büyüklüğünde. KOBİ'lerimize 20 milyon TL'ye, KOBİ dışı firmalara 50 milyon TL'ye kadar kredi kullandırabileceğiz."
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