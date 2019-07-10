Son Dakika Haberleri: Aydın Ekonomi Kulübü 'Dünya Hukuk Günü' kutladı
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Aydın Ekonomi Kulübü 'Dünya Hukuk Günü' kutladı

52 dakika önce

Ekonomi Kulubü Aydın Genel Sekreteri Kübra Hergül, 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Aydın Ekonomi Kulübü 'Dünya Hukuk Günü' kutladı, System.String[]
Ekonomi, Aydın, Güncel
Ekonomi Kulubü Aydın Genel Sekreteri Kübra Hergül, 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Hergül, mesajında; "10 Temmuz 1967'de Cenevre'de düzenlenen 'Hukuk Yoluyla Dünya Barışı' konferanslarının 3.'sünden beri 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü olarak ülkemizde de kabul edilmiştir. Hukuk ve eşitlik, dünya üzerinde herkes için en önemli ve en gerekli kavram olmakla birlikte aynı zamanda en önemli ihtiyaçlardandır. Barışın güvencesi olan, hukukun üstünlüğünün benimsendiği, hukukun gücünün; gücün hukukundan üstün olduğu bir dünyada yaşamak elbette ki hepimizin temennisi. Hukukun barışa olan katkısının sağlanması için adalet ve hukuk herkese eşit dağıtılmalıdır. Hukuku sadece kendi çıkarları için kullananlar ve tanıyanlar hukuk devleti için en büyük tehlikedir. İnsan, sadece kendisi için değil, herkes için adalet istediğinde hukuk üstün olur. Bugün ve yarın, gücün hukukunun değil; hukukun gücünün üstün olması ve hukuk yoluyla dünya barışının sağlanması dileğiyle tüm insanlığın ve hukukçuların 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 07:15 Kaynak: İHA
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