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Aydın Ekonomi Kulübü, İstanbul'un fethini kutladı

3 saat önce

AYDIN (İHA) – Ekonomi Kulübü Aydın Şube Yönetim Kurulu, 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 566'ıncı yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Aydın Ekonomi Kulübü, İstanbul'un fethini kutladı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Ekonomi Kulübü Aydın Şube Yönetim Kurulu, 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 566'ıncı yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Ekonomi Kulübü Aydın İl Başkan Yardımcısı Levent Dönmez, yayımladığı mesajda; "Tarih boyunca üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış olan tarih ve kültür şehri İstanbul'un, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri tarafından 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedilişinin 566. yıldönümüne erişmiş bulunmaktayız. Peygamber Efendimizin, 'Konstantiniyye, bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır' övgüsüne mazhar olmak amacıyla, yüzyıllarca süren mücadelelerin sonunda büyük bir inanç ve askeri deha ile gerçekleştirilen bu fetih, köklü medeniyetimizin, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açarak insanlık tarihine damgasını vurduğu, dünya tarihini derinden etkileyen büyük bir zafer olarak tarihe geçmiştir. Bu düşüncelerle İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümünü tebrik ediyor, Fatih Sultan Mehmet Han ve onun kutlu askerlerini, kahraman ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:41 Kaynak: İHA
Ekonomi, Aydın, İstanbul, Güncel
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