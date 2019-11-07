Son Dakika Haberleri: Aydın Ekonomi Kulubü, Kızılay Haftası'nı kutladı
Son Dakika Güncel Aydın Ekonomi Kulubü, Kızılay Haftası'nı kutladı

Aydın Ekonomi Kulubü, Kızılay Haftası'nı kutladı

6 saat önce

Aydın Ekonomi Kulubü Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Subaşı, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

Aydın Ekonomi Kulubü, Kızılay Haftası'nı kutladı, System.String[]

Aydın Ekonomi Kulubü Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Subaşı, Kızılay Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.


Subaşı, mesajında; " Türk Kızılayı; din, dil, ırk ayrımı yapmadan savaş ve doğal afetler sonrasında, dünyanın en uzak yerlerindeki ihtiyaç sahiplerine bile karşılık beklemeksizin bütün insani ihtiyaçlarını karşılayarak şefkat elini uzatan, acılarını hafifletmeye çalışan, yaralarını saran ve yardımsever çalışmalarıyla ülkemizin de yüz akı ve gurur vesilesi olan yardım kuruluşumuzdur.


Zor şartlar altında kalan her bir insan için umut ve güven kaynağı olan Türk Kızılayı, Türk milletinin 'insan odaklı medeniyet anlayışının' somutlaşmış halidir. Yüksek insani değerlere sahip kültürümüzde Türk Kızılayı; milletimizden aldığı güç ve destekle gerek ülkemizde gerekse dünyada yardımlaşma, dayanışma, dostluk ve işbirliğini destekleyen tavrıyla milletimizin gurur kaynağı olmaktadır.


Türk Kızılayı'nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin büyüklüğüne yakışır hizmetleri yerine getirebilmesi için kan bağışı ile ayni ve nakdi yardımlarda bulunarak kurumun güçlü kılınması gerekmektedir. Milletimizin ve yardımsever Aydın halkının bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da Kızılay'a her türlü yardımlarını ve işbirliğini devam ettireceğine yürekten inanıyorum.


Bu duygularla, insanlık adına bu ulvi görevi üstlenen ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Kızılayı'nın değerli yönetici ve çalışanlarının Kızılay Haftası'nı kutlar, sevgi ve saygılar sunarız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kızılay Haftası, Ekonomi, Kızılay, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:29 Kaynak: İHA
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