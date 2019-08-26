Son Dakika Haberleri: Aydın Ekonomi Kulübü, Malazgirt zaferini kutladı
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Aydın Ekonomi Kulübü, Malazgirt zaferini kutladı

18 dakika önce

Aydın Ekonomi Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Serkan Yıldız, Malazgirt zaferinin 948'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Ekonomi Kulübü, Malazgirt zaferini kutladı, System.String[]

Aydın Ekonomi Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Serkan Yıldız, Malazgirt zaferinin 948'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapısının Türklere sonuna kadar açılarak günümüze köklü ve zengin bir kültürün oluşmasına vesile olduğunu söyleyen Serkan Yıldız, Malazgirt zaferinin aynı zamanda Türklerin gök kubbe altındaki birlikteliklerinin kıyamete kadar sürmesinin sembolü olduğunu ifade etti. Anadolu'nun kapılarının açılmasını sağlayan bu kutlu zaferin büyük komutan Sultan Alparslan'ın askeri dehası ile kazanıldığına vurgu yapan Yıldız, "Malazgirt Zaferi sonucunda sadece Türk tarihi değil aynı zamanda dünya tarihinin de akışı değişmiştir. Kazanılan bu büyük zaferle, bin yıla yakın bir süredir yaşadığımız bu topraklar, birlik ve kardeşliğimizin merkezine dönmüştür. Anadolu'da; barış, huzur ve mutluluk içinde, millet olarak birlikte yaşamak en büyük dileğimizdir. 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferinin 948. yıldönümünü en içten duygularımızla tebrik ediyor, bu kutlu zafere önderlik eden büyük komutan Sultan Alparslan ile aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Serkan Yıldız, Malazgirt, Ekonomi, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:01 Kaynak: İHA
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