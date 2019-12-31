Aydın Ekonomi Kulübü'nden "Türkiye'nin Otomobili" ne destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aydın Ekonomi Kulübü'nden 'Türkiye'nin Otomobili' ne destek - Son Dakika Ekonomi

Aydın Ekonomi Kulübü'nden "Türkiye'nin Otomobili" ne destek

6 saat önce

Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtılmasının ardından Aydın Ekonomi Kulübü Başkan vekili Levent Dönmez açıklamalarda bulundu.

Aydın Ekonomi Kulübü'nden

Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtılmasının ardından Aydın Ekonomi Kulübü Başkan vekili Levent Dönmez açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Yerli ve milli değerlerimize katkı sağlayan her şeyde olduğu gibi şimdi de yerli otomobilimizi sonuna kadar destekliyoruz" dedi.


Başkan vekili Dönmez açıklamasında, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) babayiğitlerine minnettarız. Yılların hayali olan milli araba sonunda gerçek oluyor. Milletimiz ve devletimiz için çok kıymetli olan bu girişimi görmüş olmak herkes gibi bizi de oldukça mutlu etti ve heyecanlandırdı. Zira bu proje yalnızca bir otomobil projesi değil; aynı zamanda bir vizyondur, geleceğe yön verilmesidir. Standart haline gelmiş otomobiller üzerinde değil, geleceğin otomobili olan hybrid (elektrikli) otomobiller üzerine çalışma yapılması bizler için gurur kaynağıdır. Aklın ve bilimin ışığında olan bu çalışmayı desteklemek, devletimize ve milletimize katkı sağlamak boynumuzun borcudur. Tüm insanlığa faydalı olacak bu gibi bir çalışmanın ülkemizden çıkmış olması da yerli ve milli değerlerimizin, aklımızın ve yeteneklerimizin ne kadar kuvvetli olduğunu da ortaya koymaktadır. 2022 yılını sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye'nin otomobiline hep birlikte sahip çıkacağız. Bu milletin hayali olan 'Devrim'in önünü kestikleri gibi TOGG'un önünü kesmelerine hep birlikte engel olacağız. Geleceğin otomobili, geleceğimiz ile birlikte şekillenecek. Tüm gençlerimize ve vatandaşlarımıza bu çalışmanın örnek olmasını dilerim. Artık geleceğimize sahip çıkmanın tam zamanı. Bizler de geleceğimize sahip çıkmak için, bu yerli ve milli projenin şahlanarak milletimizin ateşini tüm dünyaya kanıtlaması için elimizden gelen her şeyi yapmaya sonuna kadar devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:00 Kaynak: İHA
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