Son Dakika Haberleri: Aydın Ekonomi Kulübü, Polis Haftası'nı Kutladı

Aydın Ekonomi Kulübü, Polis Haftası'nı Kutladı

1 saat önce

Aydın Ekonomi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Servet Çınar, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aydın Ekonomi Kulübü, Polis Haftası'nı Kutladı, System.String[]
Aydın Ekonomi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Servet Çınar, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Çınar mesajında, "Kurulduğu günden bugüne ülkemizin huzur ve düzeninin korunması, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için canını hiçe sayarak gece gündüz fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatı mensuplarına minnettarız.

Bu kutsal görevi yerine getirirken vatan ve millet uğruna şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet diler, gazilerimize saygılar sunarız. Kutsal vatanımızın dört bir yanında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın 174. Kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftasını kutlar, minnet ve saygılarımızı sunarız" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:12 Kaynak: İHA

Ekonomi, Aydın, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi Yavuz Bingöl'den Kendi Hayatıyla İlgili Şaşırtan Karar! İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü Survivor Türkiye Yunanistan'da Yeni Eleme Sistemini Acun Ilıcalı Açıkladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 11:28:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Ekonomi Kulübü, Polis Haftası'nı Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]