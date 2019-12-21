Aydın Ekonomi Kulübüi Sarıkamış şehitlerini unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın Ekonomi Kulübüi Sarıkamış şehitlerini unutmadı - Son Dakika

Aydın Ekonomi Kulübüi Sarıkamış şehitlerini unutmadı

6 saat önce

Aydın Ekonomi Kulübü üyesi Koray Akyol, Sarıkamış Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Ekonomi Kulübüi Sarıkamış şehitlerini unutmadı, System.String[]

Aydın Ekonomi Kulübü üyesi Koray Akyol, Sarıkamış Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Akyol, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır!" Diyerek bu toprakları vatan kılma adına, çetin kış şartları altında, on binlercesi tek kurşun bile atamadan Sarıkamış'ta şehadet şerbeti içen yaklaşık 90 bin şehidimiz, aziz milletimizin gönlünde çok müstesna ve ulvi bir yere sahiptir. Bu vesileyle şehitlerimizi şahadete erişlerinin 105. sene-i devriyesinde milletçe şükran ve minnetle anıyoruz. Ölümü öldüren bir anlayışa sahip bir medeniyetin mensupları olan bizler, vatanı, bayrağı ve inancı için can vermeyi, yaşamaktan daha evla görürüz. Nitekim şehit, olmak, her birimizin hayalinde ve duasında olan yüce bir makamdır. Bu kutlu makama Sarıkamış'ta ulaşmış kahraman yiğitlerimizin yazdığı tarih, Devletimizin kuruluşunda da çok önemli bir rol oynamıştır.


Bu duygu ve düşünceler içerisinde Sarıkamış'taki şehitlerimiz başta olmak üzere, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, bölücü ve yıkıcı terör örgütleri ile yapılan mücadelelerde, 15 Temmuz ihanet girişimi sırasında ve gönül coğrafyamızın her bir karışında şehadet mertebesine eren tüm kahramanlarımızı minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz" - AYDIN

Sarıkamış, Ekonomi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:17 Kaynak: İHA
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