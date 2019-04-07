Son Dakika Haberleri: Aydın Elleri ve Ayakları Bağlanarak Öldürüldü

Aydın Elleri ve Ayakları Bağlanarak Öldürüldü

57 dakika önce

Elleri ve ayakları bağlanarak öldürüldüAYDIN'ın İncirliova ilçesinde pazarcılık yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası 55 yaşındaki Ali Çetinkaya, iddiaya göre evinde elleri ve ayakları bağlanarak öldürüldü.

Elleri ve ayakları bağlanarak öldürüldü

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde pazarcılık yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası 55 yaşındaki Ali Çetinkaya, iddiaya göre evinde elleri ve ayakları bağlanarak öldürüldü.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarcılık ve çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ali Çetinkaya'nın eşi Pakize Çetinkaya dün gelini ile birlikte bir akrabalarını ziyarete İstanbul'a gitti. Eşi Ali Çetinkaya ise evde yalnız kaldı. Akşam saatlerinde aynı anda komşusu olan kız kardeşi Yeter Gökoğlu, Ali Çetinkaya'ya yemek getirdi. Kapının açık olduğunu gören kız kardeşi içeriye girince iddiaya göre Ali Çetinkaya'yı elleri ve ayakları bağlanarak öldürülmüş halde buldu. Gördüğü dehşet karşısında neye uğradığını şaşıran kadının bağırmasına komşuları yetişti.

Komşuların polise haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çetinkaya'nın öldüğünü belirlerken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:32 Kaynak: DHA

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