Aydın emine bulut cinayetini sahnede yaşattılar

Emine Bulut cinayetini sahnede yaşattılar

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ev hanımı Fadime Dönmez'in yazıp yönettiği, kadına yönelik şiddet, madde bağımlılığı ve iş güvenliği konularının ele alındığı 'Yankı' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunda, 'Emine Bulut' cinayetini anımsatan, eski kocanın eşini tabancayla vurma sahnesi canlandırıldı. Sahnede öldürülen kadının Bulut gibi, Ölmek istemiyorum demesi, kızının ise Ne olur ölme anne diye karşılık vermesi, o anları adeta tekrar yaşattı.

İncirliova'da yaşayan ev hanımı, evli ve 1 çocuk annesi Fadime Dönmez, 1 yıl önce bedensel engelli kişilere tekerlekli sandalye alınmasına kaynak sağlamak amacıyla neler yapılabileceğini düşünürken, aklına tiyatro oyunu sahnelemek geldi. Kanayan yara olan kadına şiddet, madde bağımlılığı ve iş güvenliği konularını ele alan Fadime Dönmez, 'Yankı' adlı oyunu yazdı. İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği aracılığıyla ilçede işçi, emekli, öğrenci ve ev hanımlarından 16 kişinin yer aldığı tiyatro ekibini kurdu. 1 yıl boyunca hazırlık yapan ekip, dün (pazartesi) akşam oyunu İncirliova Belediyesi Tiyatro Salonunda sahneledi. 5 liradan satılan biletler, tükendi. 300 kişilik salon doldu. İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya da oyunu izledi. Elde edilen gelirle, engellilere çeşitli türde tekerlekli sandalye alınacağı belirtildi.

Dikkat çeken oyunda, 3 ayrı ailenin başından geçenler anlatıldı. Eşinden şiddet gören bir kadın ve işte kaza geçirince sakat kalan bir kadın ile zengin bir ailenin ilgilenmediği çocuklarının madde kullanmaya başlamalarının hikayeleri, ilgiyle izlendi. Oyunun son dakikalarında, eşinden şiddet gören kadının kocası tarafından tabancayla vurulması anı, 'Emine Bulut' cinayetini hatırlattı. Son sahne, öldürülen kadının, Ölmek istemiyorum sözü ve kızının Ne olur ölme anne diye karşılık vermesiyle son buldu. Oyuncular, ilk kez tiyatro oyununda oynamalarına rağmen büyük beğeni topladı. Oyunda öldürülen Emine Bulut'un dışında Çilem Doğan, Özgecan Aslan, Münevver Karabulut ve Tuğba Erkal'ın isimleri de anıldı.

Oyun sonu konuşan Belediye Başkanı Kaya, Annelerin ve kadınların ayağının altı cennettir. Hep birlikte kadınlarımıza sahip çıkarak bunun da üstesinden geleceğiz. Anlamlı bir tiyatro oyunu olmuş, tüm ekibe teşekkür ediyorum dedi.

Oyunu yazan ve yöneten Fadime Durmaz ise, Ekibimiz tamamen vatandaşlardan oluştu. Hiç kimse tiyatro eğitimi almadı. Ben dahil hiçbirimiz bir tiyatro kursuna gitmedik. Aramızda hiç tiyatroya gitmeyenler de var. Esnaf, işçi, öğrenci, ev hanımı ve çalışan kadınlar da o kadar destek verdi ki, çok güzel oldu. Buradan elde edilen gelir ile hemen bir kardeşimize akülü araba alalım onu ev hapsinden kurtaralım istiyorum dedi.