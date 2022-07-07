Aydın emniyeti Kurban Bayramı'nda göz açtırmayacak - Son Dakika
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Aydın emniyeti Kurban Bayramı'nda göz açtırmayacak

07.07.2022 15:51
Aydın emniyeti Kurban Bayramı'nda göz açtırmayacak

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı süresince umuma açık ve istirahat yerlerinde meydana gelecek olayların önlenmesi veya taşkınlık suretiyle vatandaşların huzur ve sükununu bozucu davranışların men edilmesi için önlemlerini arttırdı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı süresince umuma açık ve istirahat yerlerinde meydana gelecek olayların önlenmesi veya taşkınlık suretiyle vatandaşların huzur ve sükununu bozucu davranışların men edilmesi için önlemlerini arttırdı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de vatandaşları huzurlu bir bayram geçirmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan Kurban Bayramı önlemleri çerçevesinde; özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, park, bahçe, yeşil alan, mesire alanları, bankalar, kuyumcular ve benzeri yerlerde kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacı ile yaya ve motorize ekip uygulamaları arttırılırken, sivil görev yapan birimler de bu bölgelerde duyarlı ve dikkatli bulunacak.

Şehirlerarası otogar, tren garı, bulvar, cadde, sokak ve ana arterlerde, şehir içi toplu taşıma araçları ve duraklarda oluşabilecek yoğunluklara karşı asayiş ve trafik yönünden kontroller sıkılaştırıldı. Vatandaşların gerektiğinde kolaylıkla güvenlik güçleriler ulaşmasını sağlamak amacıyla, gelen ihbarları değerlendirmek üzere müracaat edebilecekleri telefon numaraları ve iletişim adresleri açıklandı. Buna göre vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi başta olmak üzere; 0256 219 61 20-21-22-23-24-25 (6 Hat), 0256 225 25 06-07-08 (3 Hat), 0505 318 09 00-01-02-03-04 (5 Hat) Emniyet Müdürlüğü, 0256 225 10 09 Efeler Polis Merkez Amirliği, 0256 226 22 64 Şehit Yetkin Polis Merkez Amirliği, 0256 226 15 75 Ovaeymir Polis Merkez Amirliği ve 0256 251 43 50 Umurlu Polis Merkez Amirliği, aydin155@egm.gov.tr ve aydinbilgi@egm.gov.tr e-posta adreslerinden emniyet güçlerine ulaşabilecekler. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın emniyeti Kurban Bayramı'nda göz açtırmayacak - Son Dakika

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