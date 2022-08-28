Nazilli polisi Barlar Sokağı'nı denetledi - Son Dakika
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Nazilli polisi Barlar Sokağı'nı denetledi

28.08.2022 12:16
Nazilli polisi Barlar Sokağı'nı denetledi

Aydın Emniyeti Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece yarısı Barlar Sokağı'nda genel denetim gerçekleştirilirken, kurallara uymadığı tespit edilen iş yerlerine toplamda 117 bin TL idari para cezası uygulandı.

Aydın Emniyeti Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece yarısı Barlar Sokağı'nda genel denetim gerçekleştirilirken, kurallara uymadığı tespit edilen iş yerlerine toplamda 117 bin TL idari para cezası uygulandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri umuma açık yerlerdeki denetimlerini sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre Muhammer Aksoy Mahallesi'nde bulunan Barlar Sokağı'nda çok sayıda ekibin katıldığı denetimde 9 işletme tüm yönden denetlendi. Yapılan kontrollerde 20 işçinin sigortasız çalıştığı, 1 işletmenin konsamatris hizmeti verdiği, 1 işletmenin ruhsatsız olduğu, 1 işletmenin alkol sunumu olmadan alkol servisi yaptığı tespit edilirken, toplamda 117 bin idari para cezası uygulandı. 116 şahısın kontrol edildiği uygulamada 1 şahıstan esrar isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli polisi Barlar Sokağı'nı denetledi - Son Dakika

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