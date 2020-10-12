Aydın emniyeti uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika

Aydın'da uyuşturucu ile ilgili yapılan çalışmalarda 91 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 12 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 05 Ekim-11 Ekim 2020 tarihleri arasında, toplam 116 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 91 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 12 şüpheli tutuklanırken, 11 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Emniyet birimlerince bu zaman diliminde, 38 kök Kenevir Bitkisi, 2 bin 502,14 gram esrar, 222,77 gram metamfetamin, 6 bin 317 gram kubar esrar, 9,11 gram sentetik kannabinoid, 1 gram eroin ve 9 adet sentetik ecza, 89,91 kokain, 297 gram kenevir tohumu ele geçirildi. - AYDIN