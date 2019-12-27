Aydın Emniyeti yeni yıl öncesi tedbirleri arttıracak - Son Dakika

Yeni yıl öncesi Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşların yılbaşına huzurlu ve güvenli bir ortamda girmeleri için alınacak olan tedbirler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşların yılbaşına huzurlu ve güvenli bir ortam içerisinde girmeleri için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından her türlü tedbirler eksiksiz olarak alınacaktır. Gerçekleştirilecek olan yılbaşı etkinlikleri dolayısıyla trafik akımı ve güvenliğinde de aksamalar meydana gelebileceği hususları göz önünde bulundurularak trafik düzeninin sağlanması amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından özellikle alışveriş, eğlence ve turizm merkezlerinin bulunduğu güzergahlarda trafiği düzenleme ve denetim faaliyetleri artırılacaktır. Özellikle 29 Aralık 2019 tarihinden itibaren her gün saat 21.00' den sonra denetim faaliyetlerine ağırlık verilerek, bu denetimler karayolunda akan trafiği tehlikeye düşürmeden, aydınlatılmış ve sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda yapılacaktır. Şehirlerarası otobüs terminallerinde, ara duraklarda ve güzergah üzerinde yapılan denetimlerde araçların takograf, kış lastiği, ışık vb. teknik donanımları denetlenecek, eksiği tespit edilen araçların eksiklikleri tamamlanıncaya kadar trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek, özellikle alkol denetimlerine ağırlık verilerek, yasal sınırların üzerinde alkol aldıkları tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Alınan bu tedbirlerin daha etkili uygulanması ve sürücülerimizin, kendilerini ve diğer yol kullanıcılarını mağdur etmeksizin gidecekleri yere güvenli ulaşabilmeleri trafik kurallarına uymaları ile güvenli olacaktır.



Bu amaçla; Yola çıkmadan önce kış koşullarına uygun lastiklerini ve araçlarını kontrol etmeleri, yasal hız limitleri ile yol ve hava şartlarının gerektirdiği hızlarda araç kullanmaları,



Hava ve yol koşullarını da dikkate alarak öndeki araçları yakından takip etmemeleri,



Araç sürerken cep telefonu ile görüşmemeleri, seyahatleri süresince emniyet kemerlerini takmaları ve araçta bulunanların da takmalarını sağlamaları, uykusuz/ yorgun ve alkollü olarak trafiğe çıkmamaları gerekmektedir. Bütün vatandaşlarımızı trafik konusunda daha duyarlı davranmaya, saygı ve hoşgörü çerçevesinde belirlenmiş kurallara azami ölçüde riayet etmeye davet ediyor, kazasız günler temennisiyle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz" denildi. - AYDIN