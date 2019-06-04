Aydın emniyetinden şehitlik ziyareti

Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Ramazan Bayramı öncesi şehitliği ziyaret etti.

Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Ramazan Bayramı öncesi şehitliği ziyaret etti.

Baştuğ ve beraberindeki emniyet personeli, Kemer Mezarlığındaki şehitliğe gitti.

Burada şehitler için dualar okundu. Baştuğ ve yardımcıları, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Daha sonra şehit yakınlarına başsağlığı dileyen Baştuğ, bir süre onlarla sohbet etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kazada ölen muhtarın yerine eşi seçildi

43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit!

Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Generallerimize hakaret asla kabul edilemez