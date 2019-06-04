Son Dakika Haberleri: Aydın emniyetinden şehitlik ziyareti
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Aydın emniyetinden şehitlik ziyareti

5 dakika önce

Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Ramazan Bayramı öncesi şehitliği ziyaret etti.

Aydın emniyetinden şehitlik ziyareti, System.String[]
Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Ramazan Bayramı öncesi şehitliği ziyaret etti.
Baştuğ ve beraberindeki emniyet personeli, Kemer Mezarlığındaki şehitliğe gitti.
Burada şehitler için dualar okundu. Baştuğ ve yardımcıları, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Daha sonra şehit yakınlarına başsağlığı dileyen Baştuğ, bir süre onlarla sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:22 Kaynak: AA
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