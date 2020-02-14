Aydın: "En büyük sevdamız vatanımız" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Aydın: 'En büyük sevdamız vatanımız' - Son Dakika

Aydın: "En büyük sevdamız vatanımız"

6 saat önce

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bizim sevdamız Yenişehir'imiz, Bursa'mız, Türkiye'miz. En büyük sevdamız bizim vatanımızdır" dedi.

Aydın:

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bizim sevdamız Yenişehir'imiz, Bursa'mız, Türkiye'miz. En büyük sevdamız bizim vatanımızdır" dedi.


Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü, bütün sevgililer gününü kutluyoruz. Şunu söylemek istiyorum, sevgililer günü veya evlilik yıldönümü, anneler günü bir gün değildir, her gündür. Bizim sevdamız Yenişehir'imiz, Bursa'mız, Türkiye'miz. En büyük sevda bizim vatanımızdır. Biz vatanımıza sahip çıktığımızda, dimdik ayakta durduğumuzda dünyaya da dimdik duruşumuzu gösteriyoruz. Ben ilçenin belediye başkanıyım, ilçem için severek çalışıyorum. İnşallah bu duygularla vatandaşlarımıza hayırlı hizmetler yapmayı Allah bize nasip eder de mahcup olmayız. Sevdamız Yenişehir, ne gerekirse Yenişehir için. Adına yakışır bir şehir yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda da herkesin desteğini alıyoruz, bize destek veren herkese de teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum " diye konuştu. - BURSA

Davut Aydın, Yenişehir, Türkiye, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vuhan'dan gelen Türk'ün ilginç tesadüfü: Doğduğu odada karantinada kaldı
Dünyaca ünlü sanatçı Peter Murphy, Türkiye'deki sağlık sistemine hayran kaldı! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi İzmir'deki baskında kaçak sakatat ve pişmiş kelle ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
20:46 Billie Eilish beklenen James Bond şarkısını yayınladı
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 21:40:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın: "En büyük sevdamız vatanımız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]