Son Dakika Haberleri: Aydın: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde faiz oranı son açıklanan TÜFE'ye bankamızca...
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Aydın: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde faiz oranı son açıklanan TÜFE'ye bankamızca...

1 saat önce

Aydın: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde faiz oranı son açıklanan TÜFE'ye bankamızca belirlenen aylık 0,19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak.

Aydın:
Aydın: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde faiz oranı son açıklanan TÜFE'ye bankamızca belirlenen aylık 0,19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:16 Kaynak: AA
Aydın
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