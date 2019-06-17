Aydın: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde faiz oranı son açıklanan TÜFE'ye bankamızca...
1 saat önce
Aydın: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde faiz oranı son açıklanan TÜFE'ye bankamızca belirlenen aylık 0,19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:16 Kaynak: AA
: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde faiz oranı son açıklanan TÜFE'ye bankamızca belirlenen aylık 0,19 marjın eklenmesiyle hesaplanacak."
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