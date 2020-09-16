AYDIN Engelli ikizler, yapılan asansörle yıllar sonra dışarı çıktı - Son Dakika

AYDIN Engelli ikizler, yapılan asansörle yıllar sonra dışarı çıktı

Engelli ikizler, yapılan asansörle yıllar sonra dışarı çıktıAYDIN'ın Efeler ilçesinde 4 yaşında yakalandıkları Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 26 yaşındaki ikiz kardeşler Emre ve Barış Gümüş, dışarı çıkabilmek evlerinin balkonuna asansör yapılma...

Engelli ikizler, yapılan asansörle yıllar sonra dışarı çıktı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 4 yaşında yakalandıkları Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 26 yaşındaki ikiz kardeşler Emre ve Barış Gümüş, dışarı çıkabilmek evlerinin balkonuna asansör yapılma isteği gurbetçi hayırsever tarafından yerine getirildi.

Çeştepe Mahallesi'nde annesi ve ağabeyleri ile birlikte yaşayan ikiz kardeşler Emre ve Barış Gümüş'e, 4 yaşına geldiklerinde bir tür kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) teşhisi konuldu. İkizler, 12 yaşına geldiklerinde ise yürüyemez ve hareket edemez hale geldi. İlkokuldan sonra eğitimlerine devam edemediler. İkiz çocukları 7 yaşına geldiğinde eşi Hasan Gümüş'ü kaybeden Fethiye Gümüş (50), çocuklarına hem anne hem de babalık yapmaya başladı. 13 yıldır yaşamlarını evde sürdürmek zorunda kalan Emre ve Barış Gümüş, kitap okuyup televizyon seyrederek, türkü söyleyip internette gezinerek vakit geçirmeye çalışıyor. Tek istekleri ise yaşıtları gibi dışarı çıkıp gezmek. Bunun için 7 Temmuz 2019'da hayır severlere seslenen kardeşler, ikinci kattaki evlerinin balkonuna asansör yapılmasını istedi. DHA'nın haberi sonrası ikizlerin sesini, İngiltere'de yaşayan bir gurbetçi hayırsever Cebrail Çiçek duydu. Asansör yaptırıldı. Yapılan asansörle yıllar sonra tekerlekli sandalyeleri birlikte dışarıya çıkma mutluluğunu yaşayan ikiz kardeşler, hayırsever Çiçek'e teşekkür etti.

Yıllardan beri 4 duvar arasında yaşamak zorunda kalan Barış ve Emre Gümüş, geçen hafta takılan asansörle bir yakınlarının yardımıyla rahatça aşağı inip dışarıda dolaşarak eve dönmenin sevincini okudukları "Sarardı yaprağım kurudu dalım' adlı türküyle kutladı. Emre, "İkiz kardeşimle birlikte 1 yıl önce asansör yapılması için yardım talebinde bulunmuştuk. Sesimizi duyarak İngiltere'den bir ağabeyimiz bizi aradı. Bizim için asansör yapacağını söyledi. Sonunda asansörümüz yapıldı. Dışarıya çıkmak çok güzel. Yıllardır evin içinde olunca bir anda dışarıya çıkmak çok güzel bir duygu oldu" dedi. Barış ise, "Biz çok mutlu olduk. Dışarıya çıkmak çok güzel. Dışarının havası, kuşların ötüşü, ağaçların rüzgarla gelen sesi bunlar bizi çok mutlu etti. Bize bu mutluluğu yaşatan ve maddi manevi destekte bulunan Cebrail Ağabeyimize ve herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.

AYDIN Engelli ikizler, yapılan asansörle yıllar sonra dışarı çıktı

Gurbetçi, Engelli, Efeler, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN Engelli ikizler, yapılan asansörle yıllar sonra dışarı çıktı - Son Dakika

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