AYDIN ENGİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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AYDIN ENGİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

25.03.2022 15:27

GAZETECİ Aydın Engin Çengelköy Mezarlığı'nda cenaze töreni yapılmadan defnedildi.

GAZETECİ Aydın Engin Çengelköy Mezarlığı'nda cenaze töreni yapılmadan defnedildi.

Dün 81 yaşında, geçirdiği ameliyat sonrası oluşan komplikasyon nedeniyle hayatını kaybeden Engin Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi. Aydın Engin'in naaşı defnedilmek üzere Çengelköy Mezarlığı'na getirildi. Aydın Engin'in ölmeden önceki isteği üzerine cenaze töreni düzenlenmeden defin işlemi yapıldığı öğrenildi. Aydın Engin'in defini için çok sayıda eski meslektaşı, gazeteci, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, gazeteci, yazar siyasetçi Ahmet Şık, Aydın Engin'in ailesi ve sevenleri katıldı. Taziyeleri Aydın Engin'in eşi Oya Baydar ve oğlu Ekim Engin kabul etti.

YERİ KOLAY DOLDURULMUYOR BÖYLE İNSANLARIN

Besteci Şanar Yurdatapan 'Aydın Engin'le biz gurbette tanıştık, sürgün arkadaşımdı. 12 yıl kadar onunla kaldık. Çok yakın dost olduk. Çok ender rastlanan bir insandı. Hep dimdik duran, her ağzını açtığında veya kalemi eline aldığında mutlaka ciddi sorunlara ciddi bir şekilde insanların asabını bozmadan anlatmayı bilen ender yazar ve gazetecilerden birisiydi. Yeri kolay doldurulmuyor böyle insanların dedi.

BU SEVGİ SELİNİ GÖRSEYDİ ÇOK HOŞUNA GİDERDİ

Definin ardından konuşma yapan Aydın Engin'in eşi Oya Baydar Bütün gelenlere teşekkür etmek istiyorum. Aydın'ın bu kadar sevildiğini bilmiyordum. Bu kalabalığı görseydi, duysaydı ve hissetseydi, sevgi seli içerisinde uğurlandığını herhalde bundan memnun olurdu. Merasimi sevmediği için 'Nerede trak orada bırak' derdi bu işlere. Biz hiçbir şey yapmak istememiştik. Böyle isterdi ama bu sevgi selini görseydi çok hoşuna giderdi diye konuştu.

AYDIN ENGİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AYDIN ENGİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
AYDIN ENGİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı! Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı! AYDIN ENGİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI AYDIN ENGİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Aydın evinde liderle oynuyor Aydın evinde liderle oynuyor

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN ENGİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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