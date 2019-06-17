Aydın: Ertelenen talebi öne çekmek istedik
1 saat önce
Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik" dedi.
Ziraat Bankası
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:58
Genel Müdürü Aydın
, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik" dedi.
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