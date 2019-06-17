Son Dakika Haberleri: Aydın: Ertelenen talebi öne çekmek istedik
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Aydın: Ertelenen talebi öne çekmek istedik

1 saat önce

Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik" dedi.

Aydın: Ertelenen talebi öne çekmek istedik, System.String[]
Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisiyle enflasyonda gelecekte düşüş bekleyen ve alımını erteleyen müşterilerin taleplerini öne çekmek istedik" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:58 
Ziraat Bankası, Aydın
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