Aydın eski Milletvekili Mehmet Yüzügüler toprağa verildi

AYDIN - Dün sabah İzmir de tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Nazilli Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler'in babası Nazilli Eski Belediye Başkanı ve eski Aydın Milletvekili Mehmet Yüzügüler gözyaşları içinde toprağa verildi.

Mehmet Yüzügüler'in ailesinin yanısıra siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimlerinin de katıldığı ilk tören Nazilli Belediyesi önünde yapıldı. Öğle namazına müteakip Nazilli Merkez Koca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yüzügüler, Eğriboyun Mezarlığına defnedildi.

Mehmet Yüzügüler'in Türk Bayrağına sarılı naaşı tören kıtasının omuzlarında getirilerek katafalka koyuldu. Özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Yüzügüler'in naaşı buradaki törenin ardından cenaze namazının kılınacağı Koca Cami'ye götürüldü. Törene katılan eski Adalet Bakanı Murat Başeskioğlu, "Nazili değerli bir evladını yitirdi. Soyadı gibi yüzü gülen, insan sevgisiyle dolu bir kardeşimizdi. Sizin belediye başkanınız bizim de komşumuzdu. Nazilli'ye çok güzel hizmetleri oldu. Allah rahmet eylesin. Biz ondan razıydık, Allah da ondan razı olsun" dedi. Yüzügüler için Nazilli Merkez Koca Camii'nde öğle namazına müteakiben düzenlenen cenaze namazının ardından sevenlerinin omzunda cenaze arabasına konarak Eğriboyun Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Mehmet Yüzügüler için düzenlenen törenlere Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, eski Adalet Bakanı Murat Başesgioğlu, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, CHP İl Başkanı Ali Çankır, Nazili Belediye Başkan Yardımcıları, eski milletvekillerinden Ali Uzunırmak, CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, eski Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yüzügüler ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı