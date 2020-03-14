Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, fahiş fiyata karşı tüm tedbirleri aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, fahiş fiyata karşı tüm tedbirleri aldı - Son Dakika Ekonomi

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, fahiş fiyata karşı tüm tedbirleri aldı

6 saat önce

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AYESOB) fahiş fiyat uyarısında bulunarak, korona virüsle ilgili gelişmelerin ardından ortaya çıkan fırsatçılara karşı tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, fahiş fiyata karşı tüm tedbirleri aldı, System.String[]

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AYESOB) fahiş fiyat uyarısında bulunarak, korona virüsle ilgili gelişmelerin ardından ortaya çıkan fırsatçılara karşı tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.


AYESOB açıklamasında Korona virüsle ilgili ilk vakanın Türkiye'de görülmesinin ardından dezenfektan malzemeleri, maske, kolonya ve bazı gıda ürünlerinde fahiş rakamlar görülmeye başlandığına dikkat çekildi.


AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, bu konuda hem küçük esnafı hem de kendi üyelerini uyararak, "Ülkemizde test sonucu pozitif çıkan bir vatandaşımızdan sonra yurt genelinde bazı gıda ürünlerinde, dezenfektan malzemelerinde, kolonya ve maske gibi ürünlerde rakamlar birden artmaya başladı. Bazı yerlerde ürünlerin bilerek stoklarda bekletildiği ve fiyat artışının daha da yükseğe çekildiği duyuldu. Bu konu ile ilgili hem esnafımızı hem de üyelerimizi uyarıyoruz. Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirler alınması gerekmektedir. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığımız cezai yaptırımlar uygulamaya başlamıştır. Vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili şikayetlerini illerimizde Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerine ve Birliklerimize bildirmelerini rica ederiz" dedi.


Yazılı açıklamasında Aydın esnafının hiçbir zaman fırsatçılık yapmadığını vurgulayan AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Aydındaki hiçbir esnafımın böyle bir konuda fırsatçılık yapıp vatandaşı mağdur edeceğini düşünmüyorum. Bizler Ahilik kültürünü benimseyerek bugünlere gelmiş insanlarız şuan zaten panik halde olan halkımızı birde esnafımız mağdur etmez. Ancak konuyla ilgili vatandaşlarımızdan bir şikayet gelir ise Birlik Disiplin Kurulumuz gereken yaptırımı uygular. Belirli bir zaman kalabalık ortamlara girilmemesi gerekir daha önceden tarihi belli olan kalabalık toplantılarımızı bir süreliğine erteledik. Birlik binamızda dezenfekte çalışmaları başlatıldı personelimizi bu konuda uyardık. Bina içerisinde belirli yerlere el dezenfekteleri yerleştirdik ve gün içerisinde hem çalışanlarımızın hem de binaya gelen üyelerimizin risk grubunda olmasını istemeyiz. Bizler elimizden geleni yapıyor ve yapılması gerekenler için herkesi uyarıyoruz. Ülke olarak İnşallah bu konuyu en az vaka ile atlatırız." - AYDIN

Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı

Son Dakika Haberleri
16:06 Türkiye 14 ülkeye kapılarını kapattı
16:01 Turizmciler süreci en az hasarla atlatmak istiyor
15:51 Bursa Kitap Fuarı bu yıl erken kapatılıyor
15:50 Doğal su kaynağı ekonomiye kazandırılacak
15:46 Hamsi sezonu kapanırken fiyatlar tavan yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 16:18:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, fahiş fiyata karşı tüm tedbirleri aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]