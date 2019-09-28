Aydın evde parti verip uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 7 gözaltı

Evde parti verip uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 7 gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde parti yapıp, uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 1'i kadın 7 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir evde parti yapan bir grubun uyuşturucu kullandığını öğrendi. Geçen perşembe günü saat 23.00 sıralarında eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, aralarında ceza infaz koruma memurunun da bulunduğu 1'i kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Evdeki kontrolle, şüphelilerin üst aramasında 75 gram metamfetamin, 300 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası dün (cuma) akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden infaz koruma memuru M.K. (30), F.Y. (29) ayrıca kadın zanlı S.A. (39) tutuklandı. Ş.B. (20), A.E. (21), M.G. (25) ve Ö.O. (26) adlı diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.