Son Dakika Haberleri: Aydın evde parti verip uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 7 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Aydın evde parti verip uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 7 gözaltı

14 dakika önce

Evde parti verip uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 7 gözaltıAydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde parti yapıp, uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 1'i kadın 7 kişi, gözaltına alındı.

Evde parti verip uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 7 gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde parti yapıp, uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 1'i kadın 7 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir evde parti yapan bir grubun uyuşturucu kullandığını öğrendi. Geçen perşembe günü saat 23.00 sıralarında eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, aralarında ceza infaz koruma memurunun da bulunduğu 1'i kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Evdeki kontrolle, şüphelilerin üst aramasında 75 gram metamfetamin, 300 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası dün (cuma) akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden infaz koruma memuru M.K. (30), F.Y. (29) ayrıca kadın zanlı S.A. (39) tutuklandı. Ş.B. (20), A.E. (21), M.G. (25) ve Ö.O. (26) adlı diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın evde parti verip uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 7 gözaltı

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Alev alan otomobile balkondan su dökerek müdahale ettiler Osman Hamdi Bey'in tablosu rekor fiyata alıcı buldu Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: 21 bin kaçak yapı yıkılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 16:23:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın evde parti verip uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla 7 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]