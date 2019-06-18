AYDIN Evden 4 kamyon dolusu çöp çıktı
1 saat önce
Evden 4 kamyon dolusu çöp çıktıAydın'ın Nazilli ilçesindeki bir evden, 4 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:51 Kaynak: DHA
Evden 4 kamyon dolusu çöp çıktı Aydın
'ın Nazilli
ilçesindeki bir evden, 4 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Belediye ekipleri evi dezenfekte etti.
Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp ev ihbarıyla, Kurtuluş Mahallesi 95 Sokak'ta yaşayan İ.S.'ye (67) ait 2 katlı eve gitti. Polis
ekiplerinin eşliğinde kontrol edilen evin, çöplüğe dönüştürüldüğü görüldü. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen İ.S., evinin temizlenmesine izin vermek istemedi ve fenalık geçirdi. İ.S., ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmayla ev temizlendi. 4 kamyon dolusu çöpün çıkartıldığı ev ayrıca ilaçlarla dezenfekte edildi. Çöpler ise Dallıca'da bulunan belediyeye ait atık toplama merkezine götürüldü. Aynı evin daha önce 2 kez daha çöp eve dönüştürüldüğü öğrenildi. Kurtuluş Mahalle Muhtarı Musa Karakuş, Sürekli çöp topluyor. Bugünkü temizlikle beraber, bu 3'üncü oldu. Her sene belediye ekipleri temizliyor. İ.S., temizlikten sonra tekrar evi çöple dolduruyor. Herhalde rahatsızlığı var. Tedavi görmesi gerekir dedi.
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