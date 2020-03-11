AYDIN Evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AYDIN Evinde ölü bulundu - Son Dakika

AYDIN Evinde ölü bulundu

7 saat önce

Evinde ölü bulunduAYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Harun Çalışkan, evinde ölü bulundu.

Evinde ölü bulundu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Harun Çalışkan, evinde ölü bulundu. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Harun Çalışkan'ın cesedi, otopsiye gönderildi.

Turanlar Mahallesi 366 Sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Harun Çalışkan, kendisini kontrole gelen yakınlarınca yatak odasında yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Harun Çalışkan'ın öldüğü belirlendi. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Harun Çalışkan'ın cesedi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çalışkan'ın kalp rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN Evinde ölü bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son Dakika Haberleri
23:42 Altınok'tan 12 Mart mesajı
23:42 Irak'ta Taci Askeri Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü,...
23:42 OPEC Başkanı, üyelerin petrol üretiminin azaltılması konusunda anlaşacağından ümitli
23:41 Diyarbakır'da havalimanı ve toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
23:40 Dünya Sağlık Örgütü korona salgınını "pandemi" ilan etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 23:47:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AYDIN Evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]