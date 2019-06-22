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AYDIN Evinde ölü bulundu, vücudunda darp izlerine rastlandı

1 saat önce

Evinde ölü bulundu, vücudunda darp izlerine rastlandıAYDIN'ın Söke ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Gülümser Ö., evinde ölü olarak bulundu.

Evinde ölü bulundu, vücudunda darp izlerine rastlandı
AYDIN'ın Söke ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Gülümser Ö., evinde ölü olarak bulundu. Vücudunda ve yüzünde darp izleri bulunan Gülümser Ö.'nün kim tarafından öldürüldüğünün belirlenmesi ve yakalanması için araştırmaların sürdüğü bildirildi.
Ev kadını Gülümser Ö., eşinden boşandıktan sonra, Çeltikçi Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir evde yaşayan oğlu Mustafa Ö. (34) ile gelini Gülşah Ö.'nün (34) yanına yerleşti. Bu sabah misafirlik için eve gelen ailenin yakınları, kapıyı açan olmayınca meraklanarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kontrol ettiği evde, Gülümser Ö.'nün cesedini buldu. Vücudunun ve başına çeşitli yerlerinde darp izine rastlanan Gülümser Ö.'nün cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Gülümser Ö.'nün birlikte yaşadığı oğlu ve gelinini aramaya başladı. İlk olarak gelin Gülşah Ö.'ye telefonla ulaşan ekipler, emniyete çağırdı. Emniyete gelerek ifade veren Gülşah Ö., gece evde olmadığını başka yere gittiğini söylediği öğrenildi. Gülşah Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Gülümser Ö.'nün oğlu Mustafa Ö.'nün arandığı kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
AYDIN Evinde ölü bulundu, vücudunda darp izlerine rastlandı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:05 Kaynak: DHA
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