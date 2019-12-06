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Aydın evinin bodrumunda kendini astı

7 saat önce

Evinin bodrumunda kendini astıAydın'ın Nazilli ilçesinde, Halil E. (49), evinin bodrumunda iple kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

Evinin bodrumunda kendini astı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Halil E. (49), evinin bodrumunda iple kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

Perde satan, evli ve 3 çocuk babası Halil E., dün saat 17.00 sıralarında, Aydoğdu Mahallesi'ndeki evinin bodrumunda kendini iple tavana astı. Halil E.'nin cansız bedeni yakınları tarafından bulundu. Halil E.'nin cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

Aydın evinin bodrumunda kendini astı

Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:10 Kaynak: DHA
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